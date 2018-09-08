Сурков поздравил Пушилина с назначением врио главы ДНР

Голосование парламента ДНР о выборе врио главы республики продемонстрировало высокий уровень политической культуры, отметил помощник президента России Владислав Сурков.

Сурков поздравил Народный Совет и врио главы ДНР Дениса Пушилина с назначением руководителя и выборов в республике, передает «Донецкое агентство новостей».

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», – сказал он.

Он пожелал Пушилину успехов на новом посту, заверил в поддержке и выразил надежду на продолжение политического курса погибшего Александра Захарченко.

Ранее Пушилин сообщал, что Украина настолько разучилась понимать Донбасс, что убийством главы ДНР Александра Захарченко добилась только сплочения республики.

В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение председателя народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики, также назначена дата выборов главы республики и парламента ДНР.

Прежний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа.