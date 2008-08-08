Пушилин заявил о неспособности Украины понимать Донбасс

Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 06:55  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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      Обсуждение: 4 комментария

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Пушилин заявил о неспособности Украины понимать Донбасс

             8 сентября 2018, 06:54
          Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Украина настолько разучилась понимать Донбасс, что убийством главы ДНР Александра Захарченко добилась только сплочения республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

          По его словам, действия Киева направлены на «дестабилизацию ситуации» и «военное столкновение» со «срывом минских соглашений», но в итоге Украина «получила обратный эффект» – сплочение ДНР, а никакой «дестабилизации в органах управления» Киев не добился, передает РИА «Новости».

          Комментируя ожидаемое наступление украинских войск, Пушилин заявил, что ДНР «научилась уже отражать агрессию», силы республики готовы встретить врага «в любой момент», выработан механизм, действующий «на упреждение» возможной агрессии.

          При этом он подчеркнул, что нельзя «расслабляться», так как Украина «коварна» и «управляется извне», а потому «какие поступят ей команды, как это все будет реализовываться – никто не знает».

          Пушилин заявил, что до сих пор не были реализованы все предложения лидеров «нормандской четверки». Он отметил интерес ДНР к «минской площадке», который позволяет республике быть услышанной, хотя Украина сейчас и не хочет мирного урегулирования.

          «Не реализовано в минском формате, не реализовано контактной группой … по политическим вопросам. Это у нас формула Штайнмайера. Не реализована подгруппа по безопасности там, где речь идет о столице Луганска… Соответственно, о чем разговаривать?» – заявил он.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала, каковы шансы Пушилина стать реальным преемником Захарченко.


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