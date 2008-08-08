Пушилин заявил о неспособности Украины понимать Донбасс

Украина настолько разучилась понимать Донбасс, что убийством главы ДНР Александра Захарченко добилась только сплочения республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, действия Киева направлены на «дестабилизацию ситуации» и «военное столкновение» со «срывом минских соглашений», но в итоге Украина «получила обратный эффект» – сплочение ДНР, а никакой «дестабилизации в органах управления» Киев не добился, передает РИА «Новости».

Комментируя ожидаемое наступление украинских войск, Пушилин заявил, что ДНР «научилась уже отражать агрессию», силы республики готовы встретить врага «в любой момент», выработан механизм, действующий «на упреждение» возможной агрессии.

При этом он подчеркнул, что нельзя «расслабляться», так как Украина «коварна» и «управляется извне», а потому «какие поступят ей команды, как это все будет реализовываться – никто не знает».

Пушилин заявил, что до сих пор не были реализованы все предложения лидеров «нормандской четверки». Он отметил интерес ДНР к «минской площадке», который позволяет республике быть услышанной, хотя Украина сейчас и не хочет мирного урегулирования.

«Не реализовано в минском формате, не реализовано контактной группой … по политическим вопросам. Это у нас формула Штайнмайера. Не реализована подгруппа по безопасности там, где речь идет о столице Луганска… Соответственно, о чем разговаривать?» – заявил он.