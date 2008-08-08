Появилось фото покинувших ДНР соратников Захарченко

В Сети появилось фото министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, советника главы республики Александра Казакова и первого руководителя ДНР Александра Бородая, которые выехали в Россию после гибели Александра Захарченко.

Фотографию опубликовал Telegram-канал «Майор и генерал».

Предположительно, они находятся на даче писателя Захара Прилепина в подмосковном Лапино, где проходили поминки по погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

Напомним, что главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. Ранения получили также 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. После похорон Захарченко, на которых Тимофеев присутствовал, несмотря на ранение, донецкий министр покинул республику, как утверждалось, «по соображениям безопасности». Прилепин объяснил, что они приехали в Россию, чтобы собраться вместе и почтить память Захарченко.