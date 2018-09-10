Из МИД Польши уволили почти всех сотрудников с дипломами МГИМО

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович похвалился тем, что из его ведомства уволили почти всех сотрудников, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

«Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%», – приводит его слова РИА «Новости».

Чапутович заявил, что на руководящих должностях в МИД Польши – в республике и загранпредставительствах – нет людей, «которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО».

Он также сообщил, что с момента приведения к присяге правительства «Права и справедливости» были или в скором времени будут заменены 86 послов Польши (всего их 101). Кроме того, продолжил министр, сменились практически все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов польского внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что МИД Польши собирается уволить всех выпускников МГИМО.

Отметим, что МГИМО является одним из лучших вузов России и мира. Его выпускниками в частности являются глава МИД России Сергей Лавров и официальный представитель этого ведомства Мария Захарова.