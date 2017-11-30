Захарова рассказала, кем мечтала стать после МГИМО

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что мечтала стать китаистом, но получила назначение в пресс-службу МИД.

В интервью программе «Достучаться до звезды» телеканала «Мир» Захарова рассказала, что в институте готовила себя к жизни востоковеда, передает РИА «Новости»

«Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», – посетовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также отметила, что хотя училась в МГИМО – ведомственном вузе МИД, который считается одним из самых популярных среди «золотой молодежи» – себя к элите не относила.

Она также вспомнила, как в шестилетнем возрасте попала с родителями в Китай. «Я помню свои детские воспоминания, это было испытание. К жизни золотой молодежи это точно не относилось», – сказала Захарова.

Она также отметила, что ее назначение на должность официальный представителя МИД России – «это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика». Дипломат подчеркнула, что в министерстве нет «искусственного стимулирования гендерного баланса».

«Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности», – отметила официальный представитель МИД России.

Напомним, в марте 2016 года Захарова рассказала о необычном увлечении.