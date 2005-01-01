Назван лучший вуз России

МГУ имени Ломоносова занял первую строчку в рейтинге ведущих вузов России по версии агентства RAEX.

На втором и третьем месте расположились МФТИ и МИФИ, четвертое место занял СПбГУ. Все четыре вуза располагаются на тех же местах, что и год назад, передает ТАСС.

В первую десятку вошли Высшая школа экономики, МГИМО, Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Отмечается, что в целом состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с 2017 годом не изменился.

Авторы исследования отмечают, что «москвоцентричность» в развитии высшей школы набирает обороты. «В число 100 лучших вузов России в 2018 году вошли сразу 34 организации столичного региона, тогда как пять лет назад в сотне лучших их было 30», – говорится в пояснительной записке. Это, по их мнению, провоцирует отток наиболее талантливых молодых людей в столицу, ослабляя российские регионы.

В числе других тенденций RAEX отмечают стремление вузов к многопрофильности, низкий уровень финансирования ведущих педагогических и аграрных вузов.

Кроме того, рейтинговое агентство назвало самые дорогие российские вузы. Это МГИМО, где стоимость платного обучения на первом курсе по очным программам бакалавриата составляет 530 тыс. рублей. А также Высшая школа экономики (372 тыс.) и Санкт-Петербургский государственный университет (358 тыс.). В МГУ плата за обучение чуть меньше – 350 тыс. рублей.

В число дорогих вузов также попали Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России (345 тыс. рублей), Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (342 тыс. рублей), Финансовый университет при правительстве РФ (315 тыс. рублей), РАНХиГС при президенте России (310 тыс. рублей), Горный университет (260 тыс. рублей), МФТИ (250 тыс. рублей).

Напомним, Москва заняла 28-е место в рейтинге лучших городов мира для студентов, составленном научно-исследовательским центром высшего образования QS Quacquarelli Symonds.