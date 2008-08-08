На выборах мэра Москвы обработано 99% протоколов

По результатам обработки 99% протоколов Сергей Собянин одерживает победу на выборах мэра Москвы с результатом в 70,02% голосов, улучшая результат прошлых выборов, следует из данных Мосгоризбиркома.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, набравший 11,44% голосов. С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,86%.

Напомним, сам Собянин уже объявил о своей победе на выборах 9 сентября. Экзитпол предсказал его победу с 74% голосов.

Глава российского государства Владимир Путин также поздравил Сергея Собянина с победой на выборах столичного мэра.

В России 9 сентября завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.