Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Глава российского государства Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах столичного мэра, сообщил Кремль.

Путин поздравил Собянина в телефонном разговоре, передает ТАСС.

Напомним, сам Собянин также объявил о своей победе на выборах 9 сентября. Экзитпол предсказал его победу с 74% голосов.

В России завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.