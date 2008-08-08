Экзитпол предсказал победу Собянина на выборах мэра Москвы

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД из пресс-центра «Ночь выборов» сообщил данные экзитпола на выборах мэра Москвы.

Действующий градоначальник Сергей Собянин (самовыдвиженец) набирает 74%, Вадим Кумин от КПРФ – 10%, Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Дегтярев (ЛДПР) – по 6%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 2%.

Между тем, в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов» Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы, возглавляемый главой Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, обнародовал итоги проверки сообщений о нарушениях в ходе голосования. По его данным, все сообщения о нарушениях по данным на 19.00 не подтвердились. Таких сообщений, как сообщил Шапошников, было немало, была проведена проверка, но конкретных фактов нарушений не установлено.

Сам Собянин на селекторном совещании в «Единой России заявил: «Пока результатов нет, даже предварительных подсчетов. Хотел поблагодарить москвичей, принявших участие в этом важном мероприятии. Это очень важно для развития города, будущего города. Надеюсь на поддержку москвичей», – передает РИА «Новости».

«Наверное, изберусь», – сказал он.

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «по данным экзитполов, Сергей Семенович также лидирует и я надеюсь, что все это завершится очень серьезной, уверенной победой», передает ТАСС.

Глава правительства России также назвал «весьма и весьма достойным» предварительный результат Андрея Воробьева на выборах губернатора Подмосковья.

Напомним, голосование в Москве завершилось в 22.00.