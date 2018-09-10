Политологи оценили «новую нормальность» явки на выборах в Москве

Политологи назвали стандартной явку на выборах мэра Москвы и напомнили о показателях 2013 года.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,56%, передает РИА «Новости».

Политолог Павел Данилин заявил, что «ситуация нормальная, явка соответствует данным 2013 года, она абсолютно устраивает всех». По мнению Данилина, гораздо важнее, что на выборах не было нарушений. Также он напомнил, что «на участках, где избирателям дали возможность голосовать за пределами Москвы, явка была очень высокой: 60% и выше», передает ТАСС.

Политолог Анна Федорова отметила, что в Москве «явка не зависит» от присутствия в бюллетене имен «скандальных кандидатов».

Глава избирательного штаба кандидата Сергея Собянина Константин Ремчуков заявил, что в 2013 году «при предельной конкурентной избирательной кампании, но не с локальной, а федеральной повесткой, уровень был 32%».

По его словам, для мегаполисов «естественным» является уровень в 22–32%, например, в Нью-Йорке на выборах мэра явка была 28%, в Хьюстоне – 27%.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в Москве «явка полностью коррелирует со всеми примерами аналогичных процессов в крупнейших городах мира».

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский призвал не «гнаться за какими-то стахановскими показателями». Явка 9 сентября характерна как для самой Москвы во время других избирательных кампаний, так и для выборов в других крупных городах мира, сказал он.

По мнению политолога Антона Хащенко, относительно невысокий показатель явки можно объяснить тем, что горожане довольны происходящим в столице. Уровень явки он назвал «новой нормальностью».

Напомним, действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах 9 сентября.

В воскресенье в Единый день голосования в 80 регионах страны проходило более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

8 сентября 2013 года явка составила 32,07%. Тогда Собянин победил, набрав 51,37%.