Владимирской области потребовался второй тур для избрания губернатора

После обработки 98,78% протоколов никто из кандидатов в губернаторы Владимирской области не набрал в первом туре выборов 50% голосов избирателей, сообщил председатель облизбиркома Вадим Минаев.

«Если ни один из кандидатов этого количества голосов не набирает, назначается второй тур», – приводит его слова ТАСС.

Во второй тур выходят Светлана Орлова («Единая Россия»), которая сейчас возглавляет область, и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Они набирают 36,46% и 31,28% голосов соответственно.

Сергей Бирюков («Справедливая Россия») получил 17,39%, Сергей Глумов («Патриоты России») – 6,80%.

Напомним, вторые туры также должны состояться в Хабаровском крае и Приморье.