Никто из кандидатов на пост хабаровского губернатора не набрал больше 50%

Глава Хабаровского края, вероятно, будет выбран во втором туре, сообщил ЦИК России после подсчета 100% протоколов.

В первом туре победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, но набрал он менее 50% голосов – 35,81%. Вместе с ним во второй тур выходит кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, у которого 35,62%.

Анастасия Саламаха (КПРФ) набрала 15,74%, Игорь Глухов («Справедливая Россия») – 5,49%, Андрей Петров («Зеленые») – 3,81%, передает ТАСС.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, избирком в понедельник решит, проводить ли второй тур выборов хабаровского губернатора, пока говорить рано, передает РИА «Новости».

Напомним, Памфилова сообщила, что в ряде регионов возможен второй тур выборов.

Эксперты также не исключали второй тур на выборах хабаровского губернатора.

В Единый день голосования в 80 регионах России прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.