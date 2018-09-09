Эксперты не исключили второй тур на выборах хабаровского губернатора

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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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          Эксперты не исключили второй тур на выборах хабаровского губернатора

          9 сентября 2018, 20:55

          Текст: Алексей Нечаев

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          По предварительным данным, в Хабаровском крае лидирует депутат Госдумы от ЛДПР Серей Фургал, от него отстает действующий глава региона Вячеслав Шпорт. По мнению экспертов, Шпорт не провел активной избирательной кампании.

          Так, по итогам подсчета более половины протоколов в Хабаровском крае лидирует депутат Госдумы от ЛДПР Серей Фургал с результатом более 35,26% избирателей, а на втором месте с результатом 35,16% идет действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией».

          «По тем данным, которые сейчас имеются, понятно, что возможен второй тур на выборах губернатора Хабаровского края», – приводит слова президента консалтингового агентства Bakster-group Дмитрия Гусева агентство ТАСС.

          По его словам, Вячеслав Шпорт сделал многое для региона, включая приток туристов в регион, ликвидацию последствий наведения в 2013 году и строительство новых дорог, но «жителей удивить этим сложно».

          Схожего мнения придерживается председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, Шпорт – эффективный губернатор, благодаря чему экономическая и социальная ситуация в крае стабильна, и это с ним сыграло «злую шутку». «Он не вел активную избирательную кампанию, думая, что за него лучше скажут его дела, а оказывается, это не всегда так», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

          В то же время Кузнецов, комментируя возможный второй раунд выборов, отметил, что избиратели склонны разочаровываться в популистах, вследствие чего голоса в итоге получают те лидеры, которые занимаются серьезной работой.

          Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев перечислил ошибки, которые в итоге могут стоить Шпорту его кресла.

          «Когда у него в прошлые выборы было наводнение, Шпорт проявил себя героически: он организовал там оборону, не было погибших, все было реализовано, построены новые дома, все были переселены. В последнее время он занимался оборонкой в крае: загрузил заказами оборонку настолько, что промышленный рост составил 120%. За последние несколько лет приток туристов вырос на 75%. Край входит в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. Найдите еще такие регионы! Такого «золотого» губернатора должны носить на руках с утра до вечера: он должен побеждать с 90-процентным результатом», - приводит слова эксперта «Ридус».

          Но, по словам Матвейчева, «народ обо всем этом не узнал: за всю предвыборную кампанию Шпорта не вышло ни одной газеты, ни одного агитационно-пропагандинского материала, отсутствовала агитационная сеть «от двери к двери», не было роликов».

          «Человек-инженер, человек реальных дел решил, что его дела и так все видят. И вот результат: еще неизвестно, чем второй тур может кончиться», – резюмировал Матвейчев.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России - Единый день голосования. В 80 регионах России (всего, напомним, в стране 85 субъектов Федерации) проходят 4,7 тыс. выборов различного уровня, в которых могут поучаствовать около 65 млн зарегистрированных избирателей. 


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