Эксперты не исключили второй тур на выборах хабаровского губернатора

По предварительным данным, в Хабаровском крае лидирует депутат Госдумы от ЛДПР Серей Фургал, от него отстает действующий глава региона Вячеслав Шпорт. По мнению экспертов, Шпорт не провел активной избирательной кампании.

Так, по итогам подсчета более половины протоколов в Хабаровском крае лидирует депутат Госдумы от ЛДПР Серей Фургал с результатом более 35,26% избирателей, а на втором месте с результатом 35,16% идет действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией».

«По тем данным, которые сейчас имеются, понятно, что возможен второй тур на выборах губернатора Хабаровского края», – приводит слова президента консалтингового агентства Bakster-group Дмитрия Гусева агентство ТАСС.

По его словам, Вячеслав Шпорт сделал многое для региона, включая приток туристов в регион, ликвидацию последствий наведения в 2013 году и строительство новых дорог, но «жителей удивить этим сложно».

Схожего мнения придерживается председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, Шпорт – эффективный губернатор, благодаря чему экономическая и социальная ситуация в крае стабильна, и это с ним сыграло «злую шутку». «Он не вел активную избирательную кампанию, думая, что за него лучше скажут его дела, а оказывается, это не всегда так», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

В то же время Кузнецов, комментируя возможный второй раунд выборов, отметил, что избиратели склонны разочаровываться в популистах, вследствие чего голоса в итоге получают те лидеры, которые занимаются серьезной работой.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев перечислил ошибки, которые в итоге могут стоить Шпорту его кресла.

«Когда у него в прошлые выборы было наводнение, Шпорт проявил себя героически: он организовал там оборону, не было погибших, все было реализовано, построены новые дома, все были переселены. В последнее время он занимался оборонкой в крае: загрузил заказами оборонку настолько, что промышленный рост составил 120%. За последние несколько лет приток туристов вырос на 75%. Край входит в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. Найдите еще такие регионы! Такого «золотого» губернатора должны носить на руках с утра до вечера: он должен побеждать с 90-процентным результатом», - приводит слова эксперта «Ридус».

Но, по словам Матвейчева, «народ обо всем этом не узнал: за всю предвыборную кампанию Шпорта не вышло ни одной газеты, ни одного агитационно-пропагандинского материала, отсутствовала агитационная сеть «от двери к двери», не было роликов».

«Человек-инженер, человек реальных дел решил, что его дела и так все видят. И вот результат: еще неизвестно, чем второй тур может кончиться», – резюмировал Матвейчев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России - Единый день голосования. В 80 регионах России (всего, напомним, в стране 85 субъектов Федерации) проходят 4,7 тыс. выборов различного уровня, в которых могут поучаствовать около 65 млн зарегистрированных избирателей.