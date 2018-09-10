Избирком Приморья объявил о необходимости второго тура выборов

Ни один из кандидатов на пост главы Приморского края в первом туре выборов не набрал 50% голосов избирателей, сообщила представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

Лидерами голосования стали кандидат от партии «Единая Россия» врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам подсчета 100% протоколов они набрали 46,57% и 24,64% соответственно.

«Избирательная комиссия должна назначить повторное голосование по двум кандидатам», – приводит ТАСС слова Камаевой.

Напомним, политологи обращали внимание на то, что в Приморье на результаты выборов повлияла погода. Стихийное бедствие привело к низкой явке.