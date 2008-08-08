Российские специалисты проверили американские биолаборатории в Армении

Взаимодействие России и Армении продвинулось в вопросе о биолабораториях, открытых на американские деньги, сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

Он рассказал, что 10–15 дней назад российские специалисты были допущены к этим лабораториям. Экспертов допустили по личному поручению Пашиняна, пишет «Коммерсант».

Пашинян заявил, что у российской стороны «не было проблем доступа и не будет», пока он находится у власти. Премьер подчеркнул, что Армения полностью контролирует эти лаборатории.

Теперь российская сторона смогла убедиться, что «там нет ничего страшного», лаборатории «никак не могут быть использованы против России», сказал Пашинян, добавив, что Армения «приглашает российских специалистов и готова обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий».

«Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений», – заверил он.