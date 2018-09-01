Аваков допустил возможность международной операции в Донбассе

Взгляд
1 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...
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Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Аваков допустил возможность международной операции в Донбассе

          1 сентября 2018, 14:18

          Текст: Анна Инсарова

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          Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о рисках экологического загрязнения в Донбассе и предположил, что потребуется провести международную операцию.

          «Подтопление шахт, проседание грунтов, выход «мертвой» воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий – это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и не только для Украины в целом», – рассказал Аваков в издании «Зеркало недели. Украина», передает РИА «Новости».

          По его словам, эти факторы также могут угрожать европейским странам и «привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента».

          Он уточнил, что анализ экологических рисков специалисты проводили, опираясь на информацию из открытых источников. Но сейчас достоверных данных о ситуации на опасных объектах нет.

          «Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция», – отметил он.

          Ранее Арсен Аваков назвал Минский договор исчерпавшим себя и озвучил собственный план – «Механизм малых шагов». По его мнению, контроль над Донбассом Киев может получить через ввод миротворцев ООН на небольшие участки территории.


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