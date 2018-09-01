F-35 оказался уязвим для ударов молний

Американского издание National Interest сообщило, что новейший истребитель пятого поколения F-35, получивший название Lightning II, что в переводе с английского означает «Молния 2», оказался уязвим для ударов молний.

По сведениям издания, корпус морской пехоты США в начале августа запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, дислоцированных на японском острове Хонсю, где находится американская база «Ивакуни», передает РИА «Новости».

Морпехи объяснили свою просьбу тем, что у F-35 отсутствует должный уровень пассивной защиты от ударов молний, так как новейшие истребители построены из композитных материалов.

Как отмечает издание, Пентагону известно о проблеме как минимум с 2012 года. Тогда по результатам проверки топливной системы F-35 были выявлены проблемы, связанные с риском детонации топливных баков истребителя из-за попадания молнии.

Кроме того, по данным Пентагона, корпорация Lockheed Martin приступила к тестированию Автономной логистической информационной системы (ALIS), которая должна защитить от ударов молний электронный «мозг» самолета.

Отметим, по признанию главы Бюро испытаний и оценки Пентагона, F-35 «погряз в проблемах», в проекте самолета обнаружено около тысячи «явных недоработок». Более того, Пентагон уличили в попытках скрыть критические дефекты новейшего американского истребителя.