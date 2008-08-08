Керри не отказался от возможности стать следующим президентом США

Экс-госсекретарь США Джон Керри, проигравший в 2004 году президентские выборы в США Джорджу Бушу – младшему, не исключил, что может принять участие в президентской гонке 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он участвовать в президентской гонке в 2020 году, Керри заявил, что «планирует продолжить быть активистом» и «собирается бороться дальше», передает ТАСС.

«Говорить о выборах 2020 сейчас – пустая трата времени и отвлечение внимания», – заявил 75-летний политик в интервью телеканалу CBC, предложив сфокусировать внимание на приближающихся промежуточных выборах в Конгресс США.

В августе экс-кандидат в президенты США сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, который одним из последних снял свою кандидатуру в ходе праймериз 2016 года, пообещал не бросать вызов Дональду Трампу, когда тот будет баллотироваться на второй срок в 2020 году.

Напомним, Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию еще 20 января 2017 года, в день вступления в должность президента США.