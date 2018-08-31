Порошенко примет участие в похоронах Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко посетит США, чтобы принять участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Президент Украины Петр Порошенко 31 августа – 1 сентября 2018 посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях – прощании с сенатором США Джоном Маккейном», – говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Поскольку визит носит частный характер, Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

«От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет», – цитирует Порошенко пресс-служба.

Ранее сообщалось, что гроб с телом сенатора Джона Маккейна будут нести бывший вице-президент США Байден, экс-шеф Пентагона Коэн и российский публицист Владимир Кара-Мурза.