За что Маккейн доверил свой гроб российскому либералу

Взгляд
29 августа, среда  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
Разделы

Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией

Малыми артиллерийскими катерами не решить проблему усиления военной мощи на Азове для противостояния России, считают украинские адмиралыФото: Ministry of Defense of Ukraine
Украина на фоне разговоров о разрыве договора о дружбе с Россией решила заняться милитаризацией Азовского моря, нарастив там свою корабельную группировку. Некоторые сорвиголовы в Киеве даже призвали вспомнить опыт Второй мировой войны для противостояния силам ВМФ РФ. Чем могут обернуться подобные шаги украинских властей? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Часто часовой оказывается в ситуации «один в поле воин»Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие? Подробности...
Перейти а раздел…

Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
Перейти а раздел…

Я, как и все, ждал выступления президента

Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

    Обсуждение: 25 комментариев

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

      Перейти а раздел…

      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
      Подробности...
      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:На Западе узнали план наступления сирийской армии на Идлиб
          Путин нашел честные слова о пенсионных поправкахЗеман описал вред от антироссийских санкций емкой фразойСША подали иск в ВТО против РоссииНидерландский суд арестовал долю Газпрома в «Голубом потоке»
          Кремль отреагировал на желание Украины разорвать договор о дружбеГазпром направил ответ по иску Нафтогаза на 12 млрд долларовПогиб вице-президент одной из богатейших российских компанийФранция выступила против позиции Германии по донбасскому урегулированию
          В США уничижительно отозвались о группировке ВМФ России в Средиземном мореВыяснилось, какие транзакции посольства России в США сочли «подозрительными»Украинский дезертир придумал «самое необычное оправдание» побегуВ Германии приняли непопулярные решения в рамках пенсионной реформы

          «украинский проект»


          В Польше удивлены отношением к России среди украинцев

          «под контролем держал»


          В Забайкалье скорбят по застреленному при нападении на военных бандиту

          рок-музыкант


          Мазаев в эфире латвийского СМИ заявил, что в войне победил Гитлер

          «настоящие украинцы»


          Порошенко пришел в гости в квартиру, украшенную российским флагом

          армия и вооружения


          Китай показал оружие, которое хочет продать России

          громкое дело


          Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

          «проблема с переводами»


          Украинский чиновник борется в ООН с нормами русского языка

          территория ссср


          Молдавия приближается к исчезновению

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          «печально смотреть»


          Максим Ваганов: Новых образцов техники на Армии 2018 нет. Зато очень много макетов

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          За что Маккейн доверил свой гроб российскому либералу

          Кара-Мурза не раз благодарил Маккейна за продвижение «акта Магнитского»   29 августа 2018, 20:40
          Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Гроб с телом сенатора Джона Маккейна будут нести бывший вице-президент США Байден, экс-шеф Пентагона Коэн и... российский публицист Владимир Кара-Мурза. Но за что один из самых последовательных русофобов Америки оказал честь не самому известному представителю «рукопожатной публики»?

          На похороны сенатора-«ястреба» Джона Маккейна, которые состоятся в эту субботу, не приглашен президент США Дональд Трамп, зато там будет присутствовать российский несистемный оппозиционер Владимир Кара-Мурза (младший). Такова воля покойного, который при жизни сам занимался планированием своих похорон. Более того, Маккейн оказал этому бывшему сотруднику нескольких российских изданий и компании RTVi Гусинского честь нести гроб.

          «Все остальные участники похоронной процессии, которые должны нести гроб по воле Маккейна, – это бывшие американские чиновники: экс-министр обороны Уильям Коэн, бывший вице-президент Джо Байден и т.д.», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Виктор Олевич. Сам Кара-Мурза в комментариях американской прессе говорит о чести, которая была оказана ему. «Это огромная, очень печальная и очень скорбная честь... Наверное, символично, что среди тех, кто, согласно воле Джона Маккейна, проводят его в последний путь, будет российский гражданин», – повторил он в записи на странице в Facebook.

          За такую «честь» – отметиться на похоронах Маккейна – поспорили бы многие отечественные либералы, подчеркивает журналист Владимир Соловьев. «Думаю, была бы конкуренция», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          Напомним, лидер либеральной партии ПАРНАС Михаил Касьянов поспешил напомнить о своих близких контактах с «легендой американской политики». «Я много лет был знаком с Джоном, регулярно общался с ним, пару раз был у него дома на ранчо в Аризоне», – написал Касьянов в блоге на сайте «Эха Москвы».

          Российские либералы и раньше не скупились на комплименты сенатору. «Маккейн, конечно, большой молодец, настоящий солдат», – так говорил экс-депутат Думы Илья Пономарев (гордящийся своим голосованием против воссоединения Крыма с Россией), комментируя украинскому изданию «Обозреватель» очередной призыв Маккейна ужесточить санкции против России.

          Маккейн не только поддерживал Ющенко и Саакашвили, но и призывал страны Запада «подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни», а в недавние времена активно выступал за передачу Киеву американского летального оружия.

          Но почему «большой молодец» Маккейн предпочел видеть на своих похоронах не оппозиционных грандов, не коллег Кара-Мурзы по партии ПАРНАС или по «Открытой России» Михаила Ходорковского (и не самого Ходорковского), а не слишком известного представителя либерального лагеря? За что именно Владимиру Кара-Мурзе-младшему была оказана такая честь?

          Для начала напомним, что Кара-Мурза – глава «Фонда Бориса Немцова за свободу».  И, как подчеркнул он сам в недавнем интервью «Эху Москвы»,

          «когда мы с Немцовым были в Вашингтоне, ни одна поездка не обходилась без встречи с Джоном Маккейном».

          Там же он напомнил о своей активной роли в проталкивании «акта Магнитского» («как его назвал в свое время Немцов») и о той помощи, которую ему и Борису Ефимовичу оказали американцы. Таким образом, Кара-Мурза подтвердил сообщения прессы о том, что в 2011 году он участвовал в переговорах в Конгрессе США о принятии этого антироссийского закона.

          Еще одним активным участником встреч, проводившихся при посредничестве Кара-Мурзы, был Гарри Каспаров. Как отмечал депутат Госдумы Андрей Исаев, заявление Кара-Мурзы о том, что он добился принятия в восьми странах «акта Магнитского», может подпасть под закон об уголовной ответственности за пособничество санкциям США на территории России.

          «Как мы помним, «закон Магнитского» был принят при активнейшем участии Джона Маккейна. Все это он активно поддерживал», – напомнил Кара-Мурза.

          «Владимир Кара-Мурза действительно взаимодействовал с Маккейном, с его помощниками, друзьями. Кара-Мурза знакомил его со своими друзьями и единомышленниками. Он зарекомендовал себя как ярый противник Москвы, как сторонник деструктивного антироссийского курса Вашингтона, как друг Джона Маккейна», – отмечает американист Виктор Олевич.

          В свою очередь, Маккейн близко к сердцу принял сообщения об отравлении Кара-Мурзы, более того, он выступил в Сенате с молитвой за его здоровье и, разумеется, обвинил в попытке отравления «режим Путина». Позже стало известно, что причиной отравления были антидепрессанты, выписанные Кара-Мурзе американскими врачами. Но на отношение Маккейна к младшему товарищу по «борьбе с Кремлем» эта информация не повлияла.

          «Володя (Кара-Мурза) был очень близок к сенатору Маккейну», – признает еще один «доброжелатель» нашей страны, экс-посол США в Москве Майкл Макфол. «Они разделяли сопричастность к универсальным ценностям демократии, свободы и прав человека – к которым не имеют отношения ни Путин, ни Трамп», – уверяет Макфол.

          Издание Politico отмечает, что последняя воля Маккейна – приглашение российского оппозиционера на собственные похороны – может рассматриваться как сигнал сразу Путину и Трампу, которого Маккейн критиковал за «мягкость» по отношению к Кремлю.

          Добавим, что своим коллегам-конгрессменам Маккейн «завещал» очередные антироссийские санкции – совместно с другим известным русофобом, Линдси Грэмом, он разработал законопроект об ограничениях в отношении Сбербанка, ВТБ и ряда других крупных российских банков. В общем, Маккейн мертв, но дело его живет.

          Что же касается готовности российских либералов почтить память такого «друга» нашей страны, то удивляться этому не следует. «Их фактический кумир Борис Николаевич Ельцин, выступая в Конгрессе США, произносил такие речи, что сейчас, это пересматривая, волосы дыбом встают, – заметил Владимир Соловьев. – Так что по сравнению с этим все остальное меркнет. Пусть и гроб несут, и слова говорят, какие считают нужным. Это их жизнь. А у нас жизнь совсем иная».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............