За что Маккейн доверил свой гроб российскому либералу

Гроб с телом сенатора Джона Маккейна будут нести бывший вице-президент США Байден, экс-шеф Пентагона Коэн и... российский публицист Владимир Кара-Мурза. Но за что один из самых последовательных русофобов Америки оказал честь не самому известному представителю «рукопожатной публики»?

На похороны сенатора-«ястреба» Джона Маккейна, которые состоятся в эту субботу, не приглашен президент США Дональд Трамп, зато там будет присутствовать российский несистемный оппозиционер Владимир Кара-Мурза (младший). Такова воля покойного, который при жизни сам занимался планированием своих похорон. Более того, Маккейн оказал этому бывшему сотруднику нескольких российских изданий и компании RTVi Гусинского честь нести гроб.

«Все остальные участники похоронной процессии, которые должны нести гроб по воле Маккейна, – это бывшие американские чиновники: экс-министр обороны Уильям Коэн, бывший вице-президент Джо Байден и т.д.», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Виктор Олевич. Сам Кара-Мурза в комментариях американской прессе говорит о чести, которая была оказана ему. «Это огромная, очень печальная и очень скорбная честь... Наверное, символично, что среди тех, кто, согласно воле Джона Маккейна, проводят его в последний путь, будет российский гражданин», – повторил он в записи на странице в Facebook.

За такую «честь» – отметиться на похоронах Маккейна – поспорили бы многие отечественные либералы, подчеркивает журналист Владимир Соловьев. «Думаю, была бы конкуренция», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Напомним, лидер либеральной партии ПАРНАС Михаил Касьянов поспешил напомнить о своих близких контактах с «легендой американской политики». «Я много лет был знаком с Джоном, регулярно общался с ним, пару раз был у него дома на ранчо в Аризоне», – написал Касьянов в блоге на сайте «Эха Москвы».

Российские либералы и раньше не скупились на комплименты сенатору. «Маккейн, конечно, большой молодец, настоящий солдат», – так говорил экс-депутат Думы Илья Пономарев (гордящийся своим голосованием против воссоединения Крыма с Россией), комментируя украинскому изданию «Обозреватель» очередной призыв Маккейна ужесточить санкции против России.

Маккейн не только поддерживал Ющенко и Саакашвили, но и призывал страны Запада «подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни», а в недавние времена активно выступал за передачу Киеву американского летального оружия.

Но почему «большой молодец» Маккейн предпочел видеть на своих похоронах не оппозиционных грандов, не коллег Кара-Мурзы по партии ПАРНАС или по «Открытой России» Михаила Ходорковского (и не самого Ходорковского), а не слишком известного представителя либерального лагеря? За что именно Владимиру Кара-Мурзе-младшему была оказана такая честь?

Для начала напомним, что Кара-Мурза – глава «Фонда Бориса Немцова за свободу». И, как подчеркнул он сам в недавнем интервью «Эху Москвы»,

«когда мы с Немцовым были в Вашингтоне, ни одна поездка не обходилась без встречи с Джоном Маккейном».

Там же он напомнил о своей активной роли в проталкивании «акта Магнитского» («как его назвал в свое время Немцов») и о той помощи, которую ему и Борису Ефимовичу оказали американцы. Таким образом, Кара-Мурза подтвердил сообщения прессы о том, что в 2011 году он участвовал в переговорах в Конгрессе США о принятии этого антироссийского закона.

Еще одним активным участником встреч, проводившихся при посредничестве Кара-Мурзы, был Гарри Каспаров. Как отмечал депутат Госдумы Андрей Исаев, заявление Кара-Мурзы о том, что он добился принятия в восьми странах «акта Магнитского», может подпасть под закон об уголовной ответственности за пособничество санкциям США на территории России.

«Как мы помним, «закон Магнитского» был принят при активнейшем участии Джона Маккейна. Все это он активно поддерживал», – напомнил Кара-Мурза.

«Владимир Кара-Мурза действительно взаимодействовал с Маккейном, с его помощниками, друзьями. Кара-Мурза знакомил его со своими друзьями и единомышленниками. Он зарекомендовал себя как ярый противник Москвы, как сторонник деструктивного антироссийского курса Вашингтона, как друг Джона Маккейна», – отмечает американист Виктор Олевич.

В свою очередь, Маккейн близко к сердцу принял сообщения об отравлении Кара-Мурзы, более того, он выступил в Сенате с молитвой за его здоровье и, разумеется, обвинил в попытке отравления «режим Путина». Позже стало известно, что причиной отравления были антидепрессанты, выписанные Кара-Мурзе американскими врачами. Но на отношение Маккейна к младшему товарищу по «борьбе с Кремлем» эта информация не повлияла.

На эту тему

«Володя (Кара-Мурза) был очень близок к сенатору Маккейну», – признает еще один «доброжелатель» нашей страны, экс-посол США в Москве Майкл Макфол. «Они разделяли сопричастность к универсальным ценностям демократии, свободы и прав человека – к которым не имеют отношения ни Путин, ни Трамп», – уверяет Макфол.

Издание Politico отмечает, что последняя воля Маккейна – приглашение российского оппозиционера на собственные похороны – может рассматриваться как сигнал сразу Путину и Трампу, которого Маккейн критиковал за «мягкость» по отношению к Кремлю.

Добавим, что своим коллегам-конгрессменам Маккейн «завещал» очередные антироссийские санкции – совместно с другим известным русофобом, Линдси Грэмом, он разработал законопроект об ограничениях в отношении Сбербанка, ВТБ и ряда других крупных российских банков. В общем, Маккейн мертв, но дело его живет.

Что же касается готовности российских либералов почтить память такого «друга» нашей страны, то удивляться этому не следует. «Их фактический кумир Борис Николаевич Ельцин, выступая в Конгрессе США, произносил такие речи, что сейчас, это пересматривая, волосы дыбом встают, – заметил Владимир Соловьев. – Так что по сравнению с этим все остальное меркнет. Пусть и гроб несут, и слова говорят, какие считают нужным. Это их жизнь. А у нас жизнь совсем иная».