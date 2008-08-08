У проекта «Маккейн» есть политическое будущее

26 августа скончался Джон Маккейн – американский политик, сенатор-республиканец, ветеран войны во Вьетнаме, ярый противник России на международной арене. Российские и украинские журналисты, эксперты и политики дают оценку самому знаменитому русофобу современности.

Андрей МЕДВЕДЕВ, журналист: Невероятно последовательный дядька был Джон Маккейн. Когда мы его внесли в свой санкционный список, он зло посмеялся. Дескать, ну теперь не отдохну в России. Но и в этом он был по-своему прав. У него не было активов за границей и в офшорах. В отличие от многих американских политиков. И от российских чиновников, имеющих припрятанные активы, но при этом бесконечно горланящих о своих пылких патриотических чувствах к моей Родине. Так что он был патриотом Америки.

И нашим настоящим врагом. Таких больше не делают. Теперь больше тех, кто улыбается и держит нож за спиной. Он держал в руках здоровенный топор войны. Его русофобия зачастую мешала ему адекватно воспринимать реальность. И понять, что ИГИЛ* для мира страшная опасность, а Америка вовсе не идеальна. Он был готов, хоть с Дьяволом, лишь бы против нас.

Почитал десятки радостных постов про то, что «сдох, так ему и надо, земля стекловатой, в аду заждались». Удивительно, как люди не замечают, что превращаются в упырей. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: Я, конечно, хреновая христианка. Не могу любить врагов. Даже сочувствовать не могу. Могу только усилием воли запретить себе злорадствовать. Надо работать над собой. Источник

Влад ШУРЫГИН, военный обозреватель: Френдлента неожиданно забита любителями «воздать свежепреставленному Маккейну должное» – типа и «противник достойный был», и «уважать его есть за что». Ага! Вы бы хоть почитали бы его инициативы и предложения по умножению России на ноль. Не? Не умеем? Ребята, ваша отдача почестей такому матёрому и откровенному ненавистнику России, как покойничек Маккейн, – это бесхребетность и чистоплюйство! Я всё сказал! Источник

Павел СВЯТЕНКОВ, политолог: Сенатор Маккейн интересен как предатель. Предатель своей собственной, Республиканской партии. В 2008 году сей герой сдался Бараку Обаме за две недели до выборов и приказал сворачивать предвыборные штабы.

Зато потом, когда Обаме нужно было продемонстрировать двухпартийный консенсус, он всегда приглашал Маккейна, самого послушного республиканца. Взамен Обама оказывал ему знаки внимания – например, в начале правления побывал на церемонии вручения дипломов в военной академии, в которой учился сын Маккейна.

После прихода к власти Трампа Маккейн продолжил стоять на страже интересов патрона. Именно благодаря его голосу провалился пересмотр в сенате Obamacare. За пару месяцев до смерти от имени Маккейна было объявлено, что он не хотел бы присутствия Трампа на своих похоронах.

Маккейн оказался прекрасным лазутчиком, засланным демократами в стан республиканского врага. Конечно, это огромная потеря для всего антитрампистского лагеря США. И для антироссийских сил тоже. Второго такого последовательного сторонника внутри Республиканской партии у Обамы уже не будет. Источник

Константин КРЫЛОВ, философ: Не знаю я всех обстоятельств, но совершенно не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что во Вьетнаме Маккейна таки завербовали. Почему я это считаю возможным? Да хотя бы потому, что Маккейн предатель. Он предал родную партию. А работал он на Обаму.

Что касается его отношения к России – по какой-то волшебной причине все его выступления, пламенные речи и прочие выходки очень сильно играли в пользу консолидации вокруг Путина. При этом в России Маккейна всячески привечали: тот же Фонд Маккейна (IRI) тут работал совершенно легально, да и во внутренней политике оставил след. В частности – подставой оппозиционных сил, для которых он устроил бессмысленные и показушные «польские семинары» в 2014 году. И многое другое он совершил весьма вредное. А ежели приглядеться – так даже и вредительское. Источник

На эту тему Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ, политолог: Покойника нашего я живьем видел единожды. Осенью 1993 года в National Defense University, что на Вашингтонщине. Он там типа спикер на ужине был. А я просто на ужине был. Это тогда ещё восходящая типа звезда была. Задвигал за демократию и против «друга Билла». Про себя отметил: боек, но, кажется, не умен. Когда в 2013 году он написал статью в «Правду» (как ответ на статью нашего ВВ), видимо, искренне считая, что «Правда» остаётся главным СМИ России, я понял, что не ошибся.

И, да, говорить о нем как о каком-то «рыцаре» после игр 2012–2014 годов с салафитами.... Ну, это как-то странно. Враг он был, конечно, последовательный, но уж слишком плакатный, экзальтированный. Это был не «враг-молчун», о котором говорил папаша Мюллер. За это «попадание в слезу» его, думаю, наши соседи юго-западные и обожали. Но не таких врагов нам надо бояться, не таких. Источник

Сергей МАРКОВ, политолог: С изумлением вижу прославление Маккейна как чуть ли не образцового политика. Мне кажется, что это прославление врага России в чистом виде. Запомните несколько фактов из жизни Маккейна, которые опровергают мифы о нем, распространяемые сейчас сугубо из-за ненависти авторов к России.

1. Неправда, что Маккейн был очень принципиальный, не боялся идти против партийного начальства и не изменял свои взгляды из-за политической конъюнктуры. В 2008-м, когда Маккейну понадобилась поддержка руководства Республиканской партии для победы на праймериз и на президентских выборах, он быстро нашел компромисс с партийными бонзами и влиятельными группами.

2. Неправда, что Маккейн не был русофобом, потому что он написал открытое письмо российскому народу, что он не русофоб, а просто не любит Путина. Его противники утверждали, что идеи Маккейна контрпродуктивны, потому что русские его воспринимают просто как русофоба. Чтобы остаться политиком, чьи слова воспринимаются серьезно, Маккейну нужно было скорректировать свой имидж. И он написал это открытое письмо.

3. Неправда, что Маккейн благородный человек. Он принимал участие в чудовищных военных преступлениях во Вьетнаме. Он поддерживал террористов в Сирии и на Украине.

4. Неправда, что американцы считают Маккейна чуть ли не идеалом политика-патриота. На самом деле, большинство американцев прекрасно понимают, что именно сверхагрессивность таких, как Маккейн, ведет Америку в тупик. К счастью для США, он не формировал политику США. Источник

Павел ПРЯНИКОВ, блогер: Сейчас патриотическая и охранительская общественность пытается перещеголять друг друга в оскорблениях старого американского русофоба. А ведь ещё несколько лет назад Маккейн и его Международный республиканский институт (IRI, иногда называют «Фондом Маккейна») пасся на вольных хлебах в России, обучая и наставляя патриотов и охранителей. И все были довольны, подтверждая старую российскую аксиому «колебался вместе с линией партии». Фонд Маккейна за свои деньги финансировал и организовывал политологический форум в Форосе в течение пяти лет подряд. А руководил форумом политолог Сергей Марков.

А так, что сказать о Маккейне? Это представитель старой аристократии Юга США. Дед и отец – адмиралы. Прадед – плантатор-рабовладелец в штате Миссисипи. В академии курсант Маккейн зарекомендовал себя самым отвратительным образом – за время учёбы он имел более ста официальных взысканий. Любой другой курсант после этого вылетел бы вон из стен учебного заведения, но авторитет отца и деда прикрывал грехи разгильдяя.

Ну и дальше была такая жизнь, как он её и начал – избалованного самодура. В США, кстати, он запомнился не виртуальной борьбой с Россией (Россия не интересна 90% американцев), а возглавляя комитет Сената по делам индейцев, «наведением порядка» среди коренных жителей Америки. В общем, ушёл из жизни не столько русофоб, сколько осколок старого плантаторского, рабовладельческого мира XIX века. Источник

Борис МЕЖУЕВ, философ: Примерно до 1998 года внешнеполитические взгляды Маккейна не отличались особой ястребиностью – более того, он весьма скептически отнесся к войне в Заливе. Все изменилось во время югославской войны, во время которой Маккейн, собственно, и стал тем, кем мы его знали: человеком, всегда выступавшим за военное решение любого конфликта.

Нынешняя Америка вполне явно и последовательно копирует Рим эпохи поздней Республики. И неоконсерваторам нужен был свой Катон-старший, у которого в качестве Карфагена выступала бы в первую очередь недобитая в холодную войну Россия.

Маккейн как будто понял, что от него требуется историей, и сознательно и вдохновенно принял игру, ни в чем не отступив от своей роли. Именно эта удивительная покладистость своей миссии в сочетании с довольно либеральными взглядами по всем внутриполитическим темам сделали его таким образцовым политиком новой эпохи империализма.

Но умный избиратель со времен интервенции в Ирак всегда отвергал любого кандидата, выступающего от имени подобного либерально-имперского консенсуса – самого Маккейна, Митта Ромни, Марко Рубио, наконец, Хиллари Клинтон.

Но, тем не менее, не приходится сомневаться, что у проекта «Маккейн» есть политическое будущее. Почти все сенаторы по своим внешнеполитическим воззрениям уже в общем мало чем отличаются от Маккейна. Источник

Роман ЛУНКИН, религиовед, публицист и журналист: Сенатор Джон Маккейн был настоящим классическим американским баптистом со всеми его яркими чертами: ощущением собственной миссии в мире ради своего понимания свободы, представлением о ценности военного героизма, поскольку и сам был героем войны. В этом стремлении подчинить мир идее американизма и христианской свободы есть и элементы цинизма и идеализма. Это сильный человек с принципами, который может поступать жестоко, его может заносить далеко, но это как герои в фильмах про Дикий Запад. Источник

Константин МИЛЬЧИН, журналист: Мне было лет 14 или 15, я проводил лето на съемной даче в Валентиновке, читал «Тихий Дон» и «Поднятую целину». Раз в неделю дедушка ездил в Москву и привозил оттуда пачку прессы. Я больше всего ждал газету «Сегодня», из-за культурной страницы, конечно, но еще и из-за международной полосы. Про Америку там писал некто Козловский, в частности, он рассказывал про сенатора Маккейна, который раз за разом выигрывал выборы следующим образом.

Идут дебаты, оппонент разглагольствует о налогах, правах, ставках, оппонент красноречив и убедителен. Старик (он уже тогда был старик) его не слушает, сидит погруженный в свои мысли. Когда оппонент заканчивает, тому все аплодируют, молодец, мужик, все правильно говорит. Тут Маккейн просыпается и начинает: «Помню, сидел я во вьетнамском плену». Зал даже не слушает, сразу начинается овация, переходящая в истерику. Маккейна переизбирают. Источник

Александр ЖУЧКОВСКИЙ, ополченец: Честно сказать, даже стало жаль, что старина Маккейн покинул наш бренный мир. Он был привычной частью американского политического ландшафта и таким душевным, искренним русофобом, что вот прямо «будет не хватать». Нет, он не был нашим «объединяющим врагом», это для русских слишком незначительная и даже смешная (настоящее зло не может быть смешным) фигура, чтобы против него специально объединяться, и никакой зловещести, должной быть у настоящего врага, в нем не было. Но он, повторюсь, все же был некой частью привычного интерьера. А расставаться с чем-то привычным всегда жаль. Радоваться же смерти подобных людей глупо – покойный был для нас абсолютно безвреден, а в известном смысле, пожалуй, даже полезен. Ну а сам Маккейн ещё скажет своё слово. Источник

Айдер МУДЖАБАЕВ, украинский журналист: Я считаю, что настоящему другу Украины Джону Маккейну нужно поставить памятник в Киеве на майдане. Причем на народные деньги. Я уверен, что многие украинцы пожертвуют от души. Он был с нами в тяжелейшие минуты и оставался верным нам до конца. Он – как никто другой – заслужил. Источник

Евгений МУРАЕВ, украинский политик: Сенатор Маккейн не был «совестью Украины», он был всего лишь врагом СССР, а затем России. Ему всегда было плевать на судьбу любых туземцев – во Вьетнаме, Украине или Сирии, если их можно было использовать для достижения своих целей. Бомбить территорию или просто разрушать государственность – разницы нет. Точно так же, как нет разницы между ИГИЛ или западноукраинскими националистами. Просто расходник, как патрон или туалетная бумага. Любые жертвы и разрушения, если они играют против Кремля и на руку США. Например такие, какие пережила Украина за четыре года, почти потеряв будущее. Так что про «площадь Маккейна» могут рассуждать только те, кто враг не столько русским, сколько своей стране. Источник