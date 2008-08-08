Названа возможная замена Маккейна в сенате США

Губернатор Аризоны Даг Дьюси в качестве одной из кандидатур на пост назначенного сенатора от штата рассматривает кандидатуру Синди Маккейн, вдовы Джона Маккейна, сообщили СМИ.

Как пишет New York Times со ссылкой на источники, Дьюси должен назначить преемника скончавшегося Джона Маккейна в сенате. Преемник будет работать до 2020 года. Потом пройдут выборы и победитель проработает еще два года – до окончания срока, на который избирался Маккейн, передает РИА «Новости».

Конкурентами Синди Маккейн в борьбе за место в сенате являются экс-сенатор от Аризоны Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей от штата Джон Шадегг и Мэтт Салмон.



Важность назначения преемника Маккейна заключается в том, что сейчас в сенате республиканское большинство держится лишь на одном голосе (50 против 49). Дьюси – республиканец, но он может назначить как сторонника линии Маккейна, который резко критиковал действующего президента Дональда Трампа, так и кандидата, поддерживающего Трампа.



В любом случае, в новом созыве Конгресса в январе 2019 года сменятся оба сенатора от Аризоны, так как еще один сенатор от штата – Джефф Флейк – отказался переизбираться на фоне жестких разногласий с Трампом.

Офис губернатора Аризоны выпустил заявление, в котором поясняется, что новый сенатор будет назначен не раньше, чем пройдут похороны Маккейна, намеченные на 2 сентября.

Американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году была диагностирована опухоль мозга, умер в воскресенье в возрасте 81 года.

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