В России планируется массовое списание советских вертолетов

В правительстве обсуждают введение запрета на эксплуатацию старых вертолетов, что приведет к списанию советских машин и позволит загрузить производство.

Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы предложила Минпромторгу и Минтрансу «нефинансовые меры» по стимулированию обновления парка вертолетов в России, сообщает «Коммерсант».

В частности, речь идет об изменении техрегламентов по эксплуатации.

В Минпромторге считают, что это «позволит загрузить мощности предприятий, снизить число авиапроисшествий и повысить мобильность населения».

По данным источника издания, инициатива может быть связана с прозвучавшим год назад предложением Объединенной авиастроительной корпорации и «Вертолетов России» создать программу замены устаревших Ми-8. К примеру, говорилось об ограничении эксплуатации вертолетов старше 25 лет.

Другие источники газеты отметили, что ограничение срока эксплуатации позволит загрузить «Вертолеты России»: с 2012 года выпуск вертолетов холдингом падал с 290 до 189 машин в 2016 году.

Эксперты говорят, что инициатива грозит дополнительными тратами для авиакомпаний, которые либо будут просить помощи у государства, либо будут вынуждены существенно повысить стоимость услуг.

Ранее исполнительный директор Московского вертолетного завода им. Миля Сергей Романенко сообщал, что в России создается «Вертолетная боевая машина десанта» – перспективный вертолет для ВДВ.