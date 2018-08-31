ЦБ отозвал лицензию у черкесского банка

Банк России принял решение с 31 августа отозвать лицензию на осуществление банковских операций у «К2 банка» (Черкесск, Карачаево-Черкесия).

Решение принято Центробанком в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства России и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

«К2 банк» – монопродуктовая кредитная организация, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях.

Портфель гарантий, выданных банком, на 1 августа 2018 года составил 9,5 млрд рублей, более чем в пять раз превысив размер его собственных средств. При этом банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата.

Формальный подход к оценке деятельности принципалов привел к существенному занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным гарантиям. Выполнение требований ЦБ об устранении нарушений выявило значительное сокращение размера собственных средств банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов.

Банк России три раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении «К2 банка» меры надзорного воздействия. В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 349-е место в банковской системе России.