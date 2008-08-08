Названа необходимая для подготовки ребенка в школу сумма

Россияне в среднем тратят на подготовку одного ребенка к 1 сентября 21 тыс. рублей, говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В результате опроса родителей эксперты выяснили, что средние расходы на подготовку одного школьника к 1 сентября в 2018 году составили 21 тыс. 135 рублей, причем больше половины этой суммы (10 тыс. 196 рублей) уходит на покупку школьной формы и сменной обуви, сообщает РИА «Новости».

Еще порядка 2,5 тыс. рублей тратится на покупку школьного рюкзака письменных принадлежностей и учебно-методических материалов.

Также в графе расходов россияне отметили взносы на школьные нужды (в среднем 1,2 тыс. рублей на охрану и техоснащение школы и еще порядка тысячи в качестве добровольного взноса).

При этом большинство родителей (67%) считают, что школьную форму они должны приобретать за свой счет (в 2010 году такого мнения придерживались 46% опрошенных). 33% участников опроса выразили готовность из своего кошелька оплачивать подарки учителям (в 2010 году – 22%), еще 33% полагают, что из своего кармана нужно доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам (в 2010 году –16% респондентов).

Опрос «ВЦИОМ» проводился 27 августа методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.