В партии Собчак призвали вообще оставить россиян безо всяких пенсий

«Не существует более эффективного способа повысить рождаемость, чем полная отмена пенсий», – заявил один из лидеров оппозиционной Партии перемен Дмитрий Некрасов, комментируя обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях.

Свой призыв отменить пенсии оппозиционер, политолог Дмитрий Некрасов объясняет тем, что «в такой ситуации, кроме как на детей, в старости рассчитывать не на кого». Это, как он надеется, поможет улучшить демографическую ситуацию.

«Прогрессивная общественность» своим брюзжанием вынудила власть скорректировать разумную реформу в максимально возможно неразумную сторону», – написал он в своем Facebook. Напомним, Некрасов – член политсовета Партии перемен, которую возглавляют Ксения Собчак и Дмитрий Гудков.

Некрасов выразил недовольство тем, что «льготы, само существование которых противоречит либеральному взгляду на жизнь, и которые по уму надо бы вообще отменить, сохранили». Раздражен Некрасов и тем, что к смягчению пенсионных изменений «руку активно приложила либеральная общественность», и это, по его мнению, свидетельствует о невыученных уроках прошлого.

«У меня в голове полная аналогия с действиями либералов начала 20-го века. Царизм плохой, поэтому, что бы он ни делал – все плохо. Ничему не научились», – посетовал оппозиционер.

Когда другие блогеры вступают с ним в спор, в комментариях Некрасов добавил, что «население от повышения возраста, несомненно, станет жить дольше и здоровее», и это якобы подтверждают некие «международные медицинские исследования».

Некрасов считает, что «настоящие либералы» должны добиваться отмены любых льгот и повышения пенсионного возраста до 70 лет и для мужчин, и для женщин. Он призвал «объяснять людям, почему для них 70/70 лучше, чем 65/60, а не правительство пугать за правильные шаги».

Также Некрасов считает, что низкое «качество населения» является «единственной и непобедимой причиной», которая мешает России сравняться со странами Запада.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призывает установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет, и предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что прямое обращение Путина к народу – это почти уникальное событие в политической жизни страны.