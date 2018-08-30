Украина стала пытаться вербовать крымских выпускников

Украина предлагает крымским выпускникам льготные условия поступления в вузы, чтобы потом завербовать, сообщила мониторинговая группа при Общественной палате (ОП) Крыма по контролю за соблюдением прав жителей полуострова со стороны украинских властей.

В заявлении мониторинговой группы говорится, что в последние месяцы украинские власти отчитывались о якобы успехах программы «Крым – Украина», предполагающей приглашение крымских выпускников для поступления в украинские вузы на льготных условиях, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем истинные цели украинского государства отличаются от лозунгов на рекламных буклетах», – считают в группе, отмечая, что на Украине открыто называют крымских абитуриентов агентами влияния. Речь идет о заявлении главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева.

«Киев в очередной раз нарушил всевозможные нормы морали. Просим родителей абитуриентов, поступивших в украинские вузы, внимательно отнестись к такому заявлению официального должностного лица», – говорится в заявлении группы.

В ОП также заявили о решимости отслеживать «любые попытки насильственной вербовки украинской стороной жителей Крыма» и сообщать об этом международному сообществу.

В июле 2017 года начальник крымского управления ФСБ Виктор Палагин заявлял, что украинские спецслужбы пытаются завербовать жителей Крыма с помощью вербовочных пунктов на границе с полуостровом.

Ранее работник «Российских железных дорог» признался ФСБ, что его завербовала cлужба безопасности Украины.