Завербованный СБУ работник РЖД сдался ФСБ

Работник «Российских железных дорог», завербованный cлужбой безопасности Украины, сдался сотрудникам УФСБ по Самарской области.

«В Управление ФСБ России по Самарской области обратился 31-летний гражданин России Евгений Петраш, работник одного из подразделений ОАО «РЖД» в регионе, который сообщил о факте его вербовки сотрудниками Службы безопасности Украины», – сообщила пресс-служба УФСБ по региону, передает ТАСС.

В августе 2016 года Петраш приехал в гости к родственникам, проживающим на подконтрольной ВСУ части Донецкой области. Мужчину похитили сотрудники СБУ, под пытками он дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

В России работник РЖД должен был осуществлять визуальную разведку объектов железнодорожного транспорта в Самарской области, в том числе военных перевозок. Но после возвращения в Россию мужчина задания СБУ не выполнял.



Петраш принял решение обратиться в УФСБ по Самарской области и рассказать о случившемся, опасаясь, что о его вербовке станет известно российским спецслужбам. Проверка ФСБ не выявила противоправной деятельности со стороны Петраша в ущерб безопасности России.

Ранее ФСБ выявила в Крыму созданную помощником депутата Рады и СБУ группу экстремистов.