Поклонская призвала «мочить везде» террористов из «Правого сектора»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя вынесение запрещенной в России националистической организацией «Правый сектор*» так называемого приговора российским гражданам, призвала «мочить везде» украинских террористов.

«Это террористы, что их слушать? С ними надо бороться. «Правый сектор*» – это запрещенная террористическая организация. Весь мир борется с терроризмом. Бояться террористов, конечно, нельзя, с ними надо бороться. Их надо мочить везде, как сказал наш президент», – заявила Поклонская в интервью руководителю «Вести Крым» Николаю Долгачеву, передает «Крыминформ».

На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело против членов экстремистской организации «Правый сектор» по факту публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора», в котором содержался призыв убить 50 российских чиновников, имеющих отношение к защите крымских беркутовцев.

Ранее в августе сообщалось, что член «Правого сектора» Роман Терновский получил в России два года и три месяца колонии.