Россияне назвали лучший способ поиска пары

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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
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Как пригодилась «горячая линия» связи Кремля с Белым домом

Чтобы лучше понять Хрущева, Кеннеди предпочел прямое общение, но в письменном видеФото: Manchester Daily Express/Global Look Press
Ровно 55 лет назад, 30 августа 1963 года, из резиденции президента США в ЦК КПСС была отправлена фраза «Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку». Тем самым началась история так называемого красного телефона – линии экстренной связи между лидерами двух сверхдержав. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Я, как и все, ждал выступления президента

Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...
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Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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          Россияне назвали лучший способ поиска пары

          30 августа 2018, 08:59

          Текст: Анна Инсарова

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          Самым действенным способом поиска пары большинство россиян считает знакомство через друзей, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

          «Посредничество друзей является наиболее действенным методом поиска партнера. Почти две трети всех опрошенных (63%) считают данный способ эффективным, а те, кто сами обращались к близким за подобной помощью, соглашаются с этим чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58%, соответственно)», – говорится в исследовании ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

          Несмотря на это, россияне стали реже привлекать друзей: в 2015 году так знакомились 35% опрошенных, а в 2018 – 22%.

          Половина респондентов (51%) скептически относится к знакомствам в интернете. Сайты знакомств и соцсети в поисках пары посещали 19% опрошенных. Среди них 58% назвали этот способ результативным.

          Реже всего россияне пользуются услугами «специалистов» для знакомств: только 4% респондентов признались, что ходили к свахе (в 2013 году таковых было 11%), еще 1% обращались в брачные агентства (в 2013 году – 6%).

          По словам руководителя практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований Юлии Баскаковой, чаще всего люди находят пару в компании друзей или на работе. В эффективность интернета для этих целей чаще верят мужчины.

          Опрос проводился 21 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.


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