Россияне назвали лучший способ поиска пары

Самым действенным способом поиска пары большинство россиян считает знакомство через друзей, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Посредничество друзей является наиболее действенным методом поиска партнера. Почти две трети всех опрошенных (63%) считают данный способ эффективным, а те, кто сами обращались к близким за подобной помощью, соглашаются с этим чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58%, соответственно)», – говорится в исследовании ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Несмотря на это, россияне стали реже привлекать друзей: в 2015 году так знакомились 35% опрошенных, а в 2018 – 22%.

Половина респондентов (51%) скептически относится к знакомствам в интернете. Сайты знакомств и соцсети в поисках пары посещали 19% опрошенных. Среди них 58% назвали этот способ результативным.

Реже всего россияне пользуются услугами «специалистов» для знакомств: только 4% респондентов признались, что ходили к свахе (в 2013 году таковых было 11%), еще 1% обращались в брачные агентства (в 2013 году – 6%).

По словам руководителя практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований Юлии Баскаковой, чаще всего люди находят пару в компании друзей или на работе. В эффективность интернета для этих целей чаще верят мужчины.

Опрос проводился 21 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.