Из болота под Новгородом подняли истребитель американского производства

Общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» обнаружила советский истребитель американского производства времен Великой Отечественной войны Р-40 «Киттихаук».

Поиск упавшего истребителя проходил с 19 по 26 августа в Поддорском районе Новгородской области. В настоящий момент два поисковых отряда – «Скиф» и «Сокол» – завершили подъем самолета из болота Ястребец. Об этом организация сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«О месте падения истребителя американского производства P-40 «Киттихаук» мы узнали еще два года назад. Но из-за теплых зим не могли провести работы по его подъему. Большая вода и непромерзающее болото не давали добраться до двигателя самолета, который при падении ушел в топь на 4,5 метра. Сейчас нам удалось достать номерные агрегаты боевой машины и останки погибшего летчика», – сообщил командир поискового отряда «Скиф» Юрий Кун.

Благодаря архивным данным удалось установить личность пилота. Им оказался пропавший без вести 5 марта 1943 года старший сержант Геннадий Васильевич Шичков из Орловской области. Он состоял в 46-м истребительном авиаполку 239-й истребительной авиадивизии. Поисковики сумели отыскать сводную сестру погибшего 75 лет назад летчика.