Путин объяснил, почему раньше не повышали пенсионный возраст

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, объяснил, почему раньше не было принято решение о повышении пенсионного возраста.

«В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной – абсолютно оправданной и справедливой. Убежден, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя» – заявил Путин.

Он напомнил, что в тот период Россия представляла собой страну с неокрепшей экономикой, с весьма скромными показателями валового внутреннего продукта и крайне низкими заработными платами, но с высоким уровнем безработицы и инфляции. Продолжительность жизни едва превышала 65 лет.

«Если бы в тех социально-экономических условиях мы начали повышать пенсионный возраст, и за этот счет, как планируем сейчас, увеличивать пенсии, то к чему бы это тогда привело? Многие семьи, особенно в малых городах и сельской местности, лишились бы основного, а иногда и единственного источника дохода. При высоком уровне безработицы и работы бы не было, и на пенсию нельзя было бы выйти. А всю возможную прибавку к пенсии просто «съела» бы высокая инфляция, и в итоге число бедных стало бы еще больше», – заявил президент России.

Стенограмма его выступления выложена на официальном сайте Кремля.

Во вторник стало известно, что президент Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения на изменения пенсионной системы в формате телеобращения из-за дискуссий и резонансности этой темы. До этого Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагалувеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.

В августе федеральное и местное руководство «Единой России» предложило смягчить последствия изменений в пенсионное законодательство. В частности генсовет ЕР и лидеры фракций в местных парламентах выступили с инициативой: после повышения возраста выхода россиян на отдых сохранить уже существующие региональные льготы. Речь идет о льготах, которые положеныпенсионерам и которые сохранят «лицам предпенсионного возраста».

Вместе с тем, из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) следует, что больше половины россиян (54%) хотят продолжить работать после выхода на пенсию.