Иванов предостерег по поводу «бутылочного горлышка» в Крыму

Автотрасса «Таврида» не должна стать «бутылочным горлышком» для автомобилистов, приезжающих в Крым по новому мосту, сказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Не хотелось бы, чтобы «Таврида» стала узким бутылочным горлышком. Чтобы после роскошного моста, который автомобили пересекают на огромной скорости, они упирались в пробки», – сказал Иванов на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Крыма в Симферополе, передает ТАСС.

Иванов признался, что и сам успел попасть в пробки на междугородних трассах в Крыму.

Глава республики Сергей Аксенов отчитался, что строительство «Тавриды» идет по графику, сейчас выполнено 70% работ первой очереди. Четырехполосная дорога будет готова до конца 2020 года.

Аксенов рассказал, что некоторые проблемные участки уже удалось разгрузить. Например, время проезда на одном из участков от Приморского до въезда в Феодосию составляло около трех часов, но после изменения схемы движения оно сократилось до 1 часа 40 минут.

Сергей Иванов добавил, что нельзя допустить появления заторов на железной дороге.

«Железнодорожный участок от Керчи до Джанкоя – единственная (в Крыму) ветка не электрифицированная. Поезда начиная с 2020 года будут на большой тяге приходить с Тамани и останавливаться: во-первых, надо будет электровозы менять на тепловозы, во-вторых, дорога – однопутка», – заметил он.

По его словам, раньше эта ветка была запасной, так как поезда в основном шли через Украину. Теперь она станет основной веткой, которая свяжет Крым с другими регионами России.

В середине августа строители начали укладку асфальтобетона на семи участках федеральной трассы «Таврида»; общая готовность проекта – 38%.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, как тысячи туристов, отправившихся в Крым на машинах, оказались заложниками многочасовых пробок на испепеляющей жаре.