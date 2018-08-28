Минобороны предложило разрешить бронетехнике ездить по общим дорогам

Военное ведомство России предлагает разрешить новой бронетехнике добираться до места испытаний или заказчика дорогами общего пользования, говорится в проекте постановления кабмина.

Сейчас приходится тратить средства на перемещение техники различным транспортом, например, морским или железнодорожным, передает ТАСС.

На данный момент в военной автоинспекции нельзя зарегистрировать технику, которая добиралась бы до места самостоятельно.

То же самое касается и военной продукции на экспорт.

Проект предлагает разрешить военной автоинспекции регистрировать технику, чтобы та перемещалась «по автомобильным дорогам своим ходом для доставки государственным заказчикам, а также иностранным заказчикам».

Это позволит сделать гособоронзаказ эффективнее, снизить издержки и повысить конкурентоспособность, поскольку придется тратить меньше средств при проведении испытаний.

Минобороны отмечает, что дополнительных расходов на реализацию предложения не потребуется.

Отметим, что иногда российская бронетехника внезапно появляется на дорогах общего пользования.