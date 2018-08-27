Исчезновение пяти альпинистов на Эльбрусе раскрыто спустя 30 лет

В Карачаево-Черкесии удалось установить причины гибели пятерки альпинистов под руководством инструктора Виктора Лыкова в 1987 году на Эльбрусе.

Весной 1987 года пятеро альпинистов решили покорить Эльбрус. Однако в базовый лагерь они не вернулись, а организованные поиски не дали результатов, рассказал официальный представитель СКР по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев. По его словам, спустя три десятилетия удалось обнаружить тело участницы группы – туристки из Ленинградской области Елены Базыкиной, сообщает «Российская газета».

Из-за аномальной жары снег на склонах Эльбруса частично растаял. 23 августа туристы из Владимирской области нашли ее тело на высоте более 4 тыс. метров близ ущелья Улучуран.

Сотрудники МЧС в течение трех суток вырубали ее тело из ледяного плена, после чего спустили его на равнину вместе с вещами альпинистки: паспортом, деньгами, авиабилетами из Москвы в Минеральные Воды и обратно, багажной квитанцией и некоторыми другими документами. Все они были завернуты в полиэтиленовый пакет и хорошо сохранились.

«По данным судебно-медицинской экспертизы у альпинистки имеются множественные переломы конечностей и ребер, что характерно при попадании человека под снежную лавину», – отметил Шуваев.

Сейчас разыскиваются родственники погибшей альпинистки, чтобы передать ее останки для погребения. ГУ МЧС по КЧС собирается провести экспедицию для поиска останков других пропавших альпинистов.

В мае 1987 года группа Ленинского клуба туристов в составе Лыкова, Караваева, Илюхина, Базыкиной и Лапина поднималась на Западную вершину Эльбруса через ледопад Балкбаши. После ночевки группы на плато связь с ней прекратилась. Поиски продолжались в том числе в 1988 году, однако успеха они не принесли.

При этом 3 августа 2018 года инструктор горного туризма из МГУ Константин Сергин нашел на леднике Карачаул рюкзак типа «Ермак» с вещами – в нем был в том числе фотоаппарат «ЛОМО-Компакт» с пленкой, который, предположительно, принадлежал одному из альпинистов пропавшей группы Виктора Лыкова.

В прошлом году сообщалось, что таяние ледников привело к тому, что в Альпах стали все чаще находить человеческие останки – на поверхности гор, как утверждалось, появятся сотни мумифицированных тел. Найдены были в том числе мумифицированные тела швейцарской пары, исчезнувшей в Альпах 75 лет назад.