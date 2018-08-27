Продавец и очередь в магазине Читы неожиданно отреагировали на грабителя

Неизвестный грабитель попытался ограбить магазин в Чите, угрожая кассиру пистолетом и муляжом гранаты, однако покупатели не обратили внимания на его действия.

На YouTube-канале «Новости Забайкалья» появилось видео с камер наблюдения магазина «Привоз», на котором преступник, размахивая оружием, требует у продавца деньги. Рядом с грабителем спокойно ходят другие покупатели.

Когда вооруженный человек с маской на лице отошел к другому прилавку магазина, стоящий за ним в очереди мужчина попытался купить воду и яблоки. В итоге грабитель ушел, так и не добившись своего.

Сообщается, что инцидент произошел еще 28 июня, и с тех пор полиция разыскивает правонарушителя. Начальник службы контроля торговой сети Иван Заверюха рассказал, что кассир специально тянула время, чтобы на место успела приехать группа быстрого реагирования.

«Ночью зашел человек с муляжом гранаты и пистолетом, наставил их на кассира. Кассир не растерялась – она просто отошла с линии огня, встала за другую кассу и молча стояла. Тогда человек перешёл на другую кассу, а кассир опять вернулась на свое прежнее место», – сообщил Заверюха.