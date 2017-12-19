Названы самые популярные и самые необычные имена новорожденных в Москве

В список самых необычных имен, которыми москвичи называли своих детей в 2018 году, попали Дональд, Уолтер и Яго для мальчиков и Семирамида, Камелия и Хлоя – для девочек.

Столичное управление ЗАГС перечислило самые необычные имена, которые родители дали новорожденным с начала года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«На свет появились мальчики Дональд, Уолтер, Яго и Томислав. В Москве теперь также подрастает Арамис. Это имя носит один из королевских мушкетеров в романах Александра Дюма. Несколько девочек получили имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. В честь возлюбленной Ромео из шекспировской трагедии одну москвичку назвали Джульеттой. Другой новорожденной дали имя героини сказки Андерсена «Снежная королева» Герды», – отметили в управлении.

Там также добавили, что в число «необычных славянских и греческих мужских имен с начала этого года попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий». Среди редко встречающихся женских имен названы Ладислава, Ладомира, Добромира, Гликерия, Степанида, Ива, Муза и Весна.

«Редкое для нашего города имя обычно дают ребенку в семье, где один из родителей иностранец. Хотя какой-то заметной тенденции увеличения числа необычных имен у новорожденных мы в последнее время не наблюдаем. Напротив, москвичи все чаще называют детей традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки», – отметила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Что касается рейтинга популярности имен, то по сравнению с прошлым годом почти не изменился. Первое место среди самых востребованных имен для мальчиков сохраняет Александр, за ним идет Михаил, тройку лидеров замыкает Максим. Далее следуют Даниил (вариации – Данила и Данил), Артем, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей.

Десятку самых востребованных женских по-прежнему возглавляет София (Софья), на втором и третьем местах – Мария и Анна. Также в Топ-10 попали Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.

Напомним, в июле столичное управление ЗАГС назвало самые популярные имена для детей в Москве. Самым популярным для новорожденных мальчиков в столице с начала 2018 года стало имя Александр, для девочек – София. Причем имя Александр уже 15 лет остается самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве. «Один раз он чуть-чуть у нас перешел на вторую позицию, но быстро опять стал лидером»», – рассказывала в конце 2017 года Ирина Муравьева.

София и Софья лидируют четвертый год подряд.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году среди самых необычных имен, данных москвичами своим детям, оказались Искра, Исидора, Франклин, Харлампий и Форвард.