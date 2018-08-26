Американский телеканал раскритиковали за дикое шоу после новостей о смерти Маккейна

Многие интернет-пользователи в США выступили с критикой в адрес телеканала NBC за то, в какой манере он преподнес новость о кончине сенатора Джона Маккейна, сообщает The Independent.

После объявления о смерти 81-летнего политика телеканал без каких-либо пауз возобновил обычную трансляцию, показав повтор выпуска шоу талантов с полуобнаженными мужчинами в масках дельфинов, исполнившими странный танец, передает ИноТВ.

Многие сочли такое соседство, которое не было разделено ни затемнением экрана, ни даже рекламой, неуместным и бесцеремонным. «Это была большая ошибка. Мне кажется, что кто бы ни стоял за этим решением, уже больше ничего не сможет решать», – приводятся в статье The Independent слова одного из пользователей Twitter. «Вероятно, ничто в моей жизни не вызывало такой когнитивный диссонанс», – отметил другой.

Вместе с тем, некоторые не стали разделять подобное возмущение. «У Маккейна было отличное чувство юмора. Я думаю, он бы над этим посмеялся», – предположил один из зрителей.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем запомнился «заслуженный русофоб Америки».