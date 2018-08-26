Игнашевич обменял авиабилеты бизнесс-класса на эконом ради благотворительности

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич, начавший тренерскую карьеру, обменял авиабилеты бизнес-класса на эконом, перечислив разницу благотворительному фонду, сообщила его жена Наталья.

«В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться с пользой для себя или для других. Выбрать метро вместо такси, выпить чай вместо чая с пирожным», – написала она в Instagram.

Публикация от Natalia Ignashevich (@natashevich) 26 Авг 2018 в 2:32 PDT

Наталья Игнашевич рассказала, что они всей семьей летят в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». При этом организаторы предоставили им билеты бизнес-классом. Игнашевич обменял их на эконом, а разницу в 114 тыс. рублей перевели в фонд «Нужна помощь».

Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира – 2018 и вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.