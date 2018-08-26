В Афганистане ликвидировали одного из лидеров ИГ

Вооруженные силы Афганистана ликвидировали во время авиаудара по провинции Нангархар одного из главарей террористической группировки «Исламское государство*», сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Абу Саид Оракзай, как утверждается, ликвидирован самолетами ВВС Афганистана в субботу ночью. Операцию провели на основе разведданных управления национальной безопасности (NDS), передает РИА «Новости».

В результате удара ликвидированы еще 10 боевиков ИГ*.

Между тем, ранее на этой неделе МИД России заявил о полетах «неопознанных вертолетов» на севере Афганистана, которые доставили оружие боевикам ИГ.