Венедиктов повздорил с Яшиным из-за сквера Немцова

Либеральное сообщество потряс очередной скандал. Главред «Эха Москвы» Венедиктов упрекнул соратников покойного Немцова – Касьянова и Яшина – в том, что те отсутствовали на открытии сквера Немцова в Вильнюсе. В ответ Яшин попрекнул Венедиктова работой на Газпром.

«Удивительно, что на открытии сквера Немцова в Вильнюсе не было его ближайших соратников – ни Михаила Касьянова, председателя ПАРНАСа, ни Ильи Яшина... Отпуска?» – написал накануне в Twitter главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Вообще-то наоборот, Алексей Алексеич: рабочий день», – тут же ответил Илья Яшин, действительно, входивший вместе с Немцовым в руководство либеральной партии ПАРНАС и движения «Солидарность». Отвечая одному из комментаторов твита Венедиктова, Яшин пояснил:

«Алексей Алексеич большой человек, фактически топ-менеджер Газпрома. А я простой муниципальный служащий». Напомним, что муниципальный депутат Яшин с сентября прошлого года возглавляет совет депутатов московского района Красносельский.

«Вы, Илья, забыли упомянуть, что я на «Моссад» работаю. Как вам, целому председателю совета, не к лицу подобная забывчивость», – парировал Венедиктов.

«А чего так серьезно-то? Вы вроде никогда не были лишены самоиронии», – заметил Яшин. Венедиктов ответил ему не иронично, а скорее, саркастично: «Я представлял, по Вашей версии, на открытии сквера Немцова в Вильнюсе Газпром. А кого не представляли Вы? Ах да, рабочий день муниципального служащего. Собянин не отпустил?».

За перепалкой двух видных либералов с интересом наблюдали подписчики Венедиктова в твиттере. «Вот в этом вся наша оппозиция. (Ругаются) друг с другом, а потом (лгут), что мало человек их поддержало», – заметил пользователь с ником «Гражданин Атеист» (лексика оригинала смягчена – прим. ВЗГЛЯД). «Не оплатили поездку, за свои не поедут», – комментируя отсутствие Яшина и Касьянова на открытии вильнюсского сквера, заметил Тимур Разакбердиев. «Соратникам Немцова достаточно факта его сакральной смерти и цветов на мосту. Скверы на окраине Европы абсолютно бесполезное дело для самопиара в России», – написал Алексей Кривцов.

Напомним, что официальные торжества по случаю переименования сквера перед посольством России в Вильнюсе в сквер Бориса Немцова, прошли в минувшую пятницу. Литовские власти решили скопировать американцев – в Вашингтоне в конце февраля площадь перед зданием посольства России была названа в честь Немцова. На церемонии в Вильнюсе, как сообщает Deutsche Welle, собралось всего несколько десятков человек. Но при этом открытие прошло в присутствии главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. Российскую несистемную оппозицию представлял бывший зампред партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза. Нынешний лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов действительно не почтил открытие сквера своим присутствием.