Украинские силовики вышли из двух захваченных сел в «серой зоне»

Подразделения Вооруженных сил Украины покинули захваченные в конце ноября 2017 года населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой в буферной зоне на линии разграничения сторон, заявил начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

«Насильственный захват украинскими боевиками населенных пунктов Гладосово и Металлист (Травневое) и мучительное удержание своих невыгодных позиций в балке закончились позорным оставлением поселков украинскими террористами», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов добавил, что сейчас в населенных пунктах находятся четыре украинских силовика, которые наблюдают за позициями ополчения.

Напомним, в ноябре 2017 года командование ВСУ подтвердило захват сел Травневое и Гладосово в «серой зоне».

Тогда украинские силовики планировали захватить значительную территорию – до окраин Горловки, однако наступление провалилось. В итоге украинская армия захватила только Травневое и Гладосово, расположенные в «серой зоне» на линии разграничения сторон.