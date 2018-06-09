В Росавиации назвали несерьезной идею создания компании на базе «Саратовских авиалиний»

Заявка собственника «Саратовских авиалиний» на создание новой авиакомпании выглядит несерьезной, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Мы заинтересованы в развитии региональной авиации, развитии и создании новых региональных авиакомпаний. Мы прекрасно понимаем, что это очень капиталоемкое мероприятие, но выходить с тем же багажом, на котором мы видели недостатки в области обеспечения безопасности полетов, – на мой взгляд, это несерьезно», – сказал Нерадько, передает «Интерфакс».

Нерадько отметил, что в заявке «присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал», передает ТАСС.

«Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, более комфортабельных и безопасных», – рассказал он.

При этом, Нерадько заметил, что заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение, если собственник авиакомпании Аркадий Евстафьев изменит подходы в руководстве авиакомпании.

В начале июня стало известно, что заявка «Саратовских авиалиний» на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании направлена в Росавиацию.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая и сообщила о приостановке всех полетов с 30 мая.