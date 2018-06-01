Началась работа по созданию нового перевозчика на базе «Саратовских авиалиний»

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует возобновить деятельность, заявка на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании уже направлена в Росавиацию и будет рассматриваться в течение 60 дней, сообщили в Минтрансе.

«Работа в этом направлении (создания прежним акционером новой авиакомпании) началась. Так, в Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании – «Саратовские авиалинии». В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение», – говорится в сообщении Минтранса.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая и сообщила о приостановке всех полетов с 30 мая.