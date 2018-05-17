«Саратовским авиалиниям» приказали не продавать билеты

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая.

Как сообщает местное ИА «Свободные новости», в четверг, 17 мая, в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от главы управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая.

Авиакомпания, как отмечается в публикации, расценивает этот документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством перевозчика приняло решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года.

«Таким образом, 1,2 тыс. высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», – подчеркнули в компании.

В «Саратовский авиалиниях» подчеркнули, что предприняли «все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации», однако «ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель».

«Иностранные партнеры, лизингодатели, доверяют авиакомпании, выражают поддержку. Сегодня воздушный парк компании пополнился новым самолетом Embraer 190», – резюмировали в авиакомпании.

Издание пыталось получить комментарий Росавиации, однако глава ведомства Александра Нерадько и пресс-секретарь Сергей Извольский пока оказались недоступны для журналистов.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.