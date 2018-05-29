«Саратовские авиалинии» приостановили полеты

Компания «Саратовские авиалинии» объявила о приостановке всех полетов с 30 мая.

«Ведомством Росавиации, приказом №340-П от 25 апреля, было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая. На текущий момент никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая», – сообщается на сайте перевозчика.

Также в авиакомпании заявили, что от Росавиации не поступало официального извещения из решении закрыть авиапредприятие.

Ранее «Саратовские авиалинии» заявили о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%.

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.