«Саратовские авиалинии» возобновили продажи билетов

Компания «Саратовские авиалинии» заявила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%.

«АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Продажа осуществляется обычным порядком, как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов», – говорится в сообщении на сайте перевозчика.

При этом авиакомпания приняла решение о сокращении на 50% чартерной программы международных полетов на период с 1 по 30 июня 2018 года.

Перевозчик также сообщил о том, что в Росавиации сейчас рассматривается заявка компании о снятии ограничений с сертификата «Саратовских авиалиний». «Решение должно быть принято не позднее 27 мая», – отметили в компании.

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.