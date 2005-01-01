Минобороны решило изменить условия призыва в армию

Министерство обороны России предложило к июлю внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве.

Как пишет газета «Известия» в «Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» внесут изменение, которое разделит новобранцев на две категории.

В первую войдут призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, для которых срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. В проекте документа указано, что военный билет с записью «рядовой» такие военнослужащие должны получить «до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы».

Во вторую категорию предлагается внести призывников, которые не числятся в запасе, но имеют воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Это важный момент, поскольку в ожидании отправки на сборных пунктах призывник может провести несколько дней, которые не будут зачитаны в срок службы.

Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, появилась в начале 2018 года, после вступления в силу ряда поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». К ней относятся молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании «рядовой».

Новая редакция нормативных актов даст им право добровольно пройти освидетельствование еще раз.

Напомним, 2 апреля 2018 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что качество комплектования российских войск должно существенно вырасти с введением в начавшийся призыв некоторых законодательных изменений.