Украинский синоптик высказалась о засухе и климатическом оружии России

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала о засухе в стране и высказалась о связи отсутствия дождя в Киевской области с «климатическим оружием России».

«Сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели «давали» дождь в Киеве гарантировано. А сегодня уточненные карты и схемы показывают, что этот фронт (с которым и придут дожди на Украину) едва касается столицы. Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами», - передает РИА «Новости» со ссылкой на strana.ua слова Диденко.

Диденко, однако, не уточнила, почему российские климатологи «преступные».

Напомним, в четверг в пресс-службе Всеукраинской аграрной рады предупредили о том, что Украина может потерять до половины всего урожая зерновых из-за затяжной засухи в южных, центральных и восточных регионах страны.