В США назвали «самый мощный» российский бомбардировщик

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8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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Для возвращения русских на Родину полезен опыт Израиля и Польши

Жерару Депардье повезло: ему не пришлось стоять в бесконечных очередях на прием в ФМС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Благодаря «прямой линии» Путина вновь оживились дебаты вокруг двух острых и тесно связанных между собой проблем – это демографический кризис и переселение соотечественников в Россию. Путин потребовал снять бюрократические барьеры, мешающие переселению в том числе и украинцев в нашу страну. И здесь чиновникам и депутатам стоит внимательно изучить репатриационный опыт Израиля и Польши. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
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Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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             8 июня 2018, 11:27
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Россия создает свой самый мощный стратегический бомбардировщик, призванный заменить все остальные бомбардировщики в следующем десятилетии, пишут западные СМИ.

          Как сообщает издание The National Interest, речь идет перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемом ПАО «Туполев», передает РИА «Новости».

          По сообщению издания, ПАК ДА поднимется в воздух к 2025–2026 году, серийное производство наладят к 2028–2029 году. Изначально разработку самолета хотели закончить к 2019 году, но процесс растянулся на фоне создания бомбардировщика Ту-160М2.

          В материале издания говорится, что, вероятно, на ПАК ДА будут установлены новые версии крылатых ракет воздушного базирования Х-55СМ и Х-102, а основным оружием станут гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал».

          Эксперты отмечают непродуктивность использования этих ракет из-за большого размера и внутренних вращающихся пусковых установок, которыми, вероятно, будут оснащены ПАК ДА.

          При этом указывается, что хранить «Кинжал» снаружи самолета вряд ли возможно, так как предполагается использование стелс-технологий.

          Тем не менее технология гиперзвукового двигателя, возможно, найдет применение в ракетах меньшего размера, которые будут установлены на ПАК ДА, пишет издание.

          Сообщается также, что был построен полноразмерный макет этого самолета из дерева и макеты в уменьшенных масштабах. При этом точных данных о внешнем виде и реальном размере ПАК ДА пока нет.

          Авторы также приводят информацию из открытых источников, согласно которой, ПАК ДА будет 130-тонным гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, способным пролетать около 15 тыс. километров без дозаправки. Использование ПАК ДА на любом аэродроме говорит о меньшей длине разбега, чем у Ту-160 и Ту-95.

          В конце декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в России вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца ПАК ДА. До этого Минобороны анонсировало первый полет ПАК ДА в 2025–2026 годах.

          Ранее журнал Air&Cosmos рассказал о проекте нового российского бомбардировщика в рамках перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), конкурс на создание которого был объявлен в 2007 году.

          Напомним, 24 мая глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить индекс «Ту» как продукт КБ «Туполев».


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