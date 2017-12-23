В США назвали «самый мощный» российский бомбардировщик

Россия создает свой самый мощный стратегический бомбардировщик, призванный заменить все остальные бомбардировщики в следующем десятилетии, пишут западные СМИ.

Как сообщает издание The National Interest, речь идет перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемом ПАО «Туполев», передает РИА «Новости».

По сообщению издания, ПАК ДА поднимется в воздух к 2025–2026 году, серийное производство наладят к 2028–2029 году. Изначально разработку самолета хотели закончить к 2019 году, но процесс растянулся на фоне создания бомбардировщика Ту-160М2.

В материале издания говорится, что, вероятно, на ПАК ДА будут установлены новые версии крылатых ракет воздушного базирования Х-55СМ и Х-102, а основным оружием станут гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Эксперты отмечают непродуктивность использования этих ракет из-за большого размера и внутренних вращающихся пусковых установок, которыми, вероятно, будут оснащены ПАК ДА.

При этом указывается, что хранить «Кинжал» снаружи самолета вряд ли возможно, так как предполагается использование стелс-технологий.

Тем не менее технология гиперзвукового двигателя, возможно, найдет применение в ракетах меньшего размера, которые будут установлены на ПАК ДА, пишет издание.

Сообщается также, что был построен полноразмерный макет этого самолета из дерева и макеты в уменьшенных масштабах. При этом точных данных о внешнем виде и реальном размере ПАК ДА пока нет.

Авторы также приводят информацию из открытых источников, согласно которой, ПАК ДА будет 130-тонным гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, способным пролетать около 15 тыс. километров без дозаправки. Использование ПАК ДА на любом аэродроме говорит о меньшей длине разбега, чем у Ту-160 и Ту-95.

В конце декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в России вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца ПАК ДА. До этого Минобороны анонсировало первый полет ПАК ДА в 2025–2026 годах.

Ранее журнал Air&Cosmos рассказал о проекте нового российского бомбардировщика в рамках перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), конкурс на создание которого был объявлен в 2007 году.

Напомним, 24 мая глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить индекс «Ту» как продукт КБ «Туполев».